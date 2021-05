Von einer ersten Abfuhr ließ sich Robert Hitschler nicht entmutigen. Zum Glück. Am Dienstag ist er mit seiner Elfriede seit genau 65 Jahren verheiratet.

Es war ein heißer Sommertag anno 1950 – ideale Voraussetzungen für einen Fahrradausflug zu dritt von Herxheim nach Klingenmünster mit der Burg Landeck als Ziel. So kamen Elfriede, Robert und Franz in bester Stimmung dort an und freuten sich auf ein leckeres Bier, ihren Schoppe. Robert bot der drei Jahre jüngeren Elfriede von dem kühlen, blonden Nass etwas an, musste jedoch eine schmerzliche Ablehnung hinnehmen: zu viel Schaum zierte das Glas! Nun denn, eine anschließende Turmbesteigung bescherte dem jungen Mann trotz der negativen Einleitung einen ersten Kuss – und der Freund zog beleidigt von dannen.

Sechs Jahre später waren Elfriede und Robert Hitschler ein Paar. Am 18. Mai schlossen sie ihre Ehe vor dem Standesbeamten und am 19. Mai, einen Tag vor Roberts 25. Geburtstag, feierte man die kirchliche Hochzeit. Hatte man damals noch extra ein Schwein geschlachtet und war in fröhlicher Runde zusammen beim Feiern, so sieht das Jubiläum 2021 – die Eiserne Hochzeit – sicher ganz anders aus.

Beachtlichen Wohlstand aufgebaut

Aber Elfriede und Robert Hitschler, die ihrem Kindheitsort Herxheim die Treue gehalten haben und ein schmuckes, großes Haus mit Garten bewohnen, sehen keinen Grund, am Jubiläumstag und überhaupt in diesen schwierigen, eingeschränkten Zeiten nicht fröhlich zu sein, erfreuen sich doch beide guter Gesundheit und bester Zufriedenheit. Ein erfülltes Leben wurde ihnen beschert, wofür das Ehepaar sehr dankbar ist. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, haben sie sich durch Sparsamkeit und Fleiß einen beachtlichen Wohlstand aufgebaut, für zwei Kinder und zwei Enkel gesorgt und sich nie geschont.

Elfriede Hitschler, deren Vater Schuhmacher war und sich im Dorf großer Bekanntheit erfreuen konnte, arbeitete in der Schuhfabrik und widmete sich nach der Geburt des Sohnes Manfred vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, obwohl sie beide Elternteile noch versorgen musste. Ihre Strick- und Nähleidenschaft brachte sie nicht nur in der katholischen Frauengemeinschaft ein, sondern ihr soziales Denken und Handeln drang durch die Bekanntschaft mit einem Priester und einer Ordensschwester sogar bis nach Afrika. 400 Babysöckchen fertigte sie im Laufe der Jahre an und beschenkte unter anderem Neugeborene in Togo. Aus Stoffresten nähte sie Unterhosen für den fernen Kontinent. Für Nachbarn im Heimatdorf zeigte sich Elfriede Hitschler natürlich auch hilfsbereit und mitfühlend, ebenso für einsame alte Menschen, denen sie regelmäßige Besuche abstattete oder kranke Beine verband. 30 Jahre lang organisierte sie die Tombola beim Kirchbergfest.

Enger Zusammenhalt in der Familie

Robert Hitschler, ursprünglich Maurer von Beruf, ersetzte die Kelle durch die Krawatte und arbeitete sich als Versicherungsvertreter empor bis zur Generalvertretung, wurde sogar landesweit für seine Verdienste geehrt. Für Hobbys war dennoch Zeit: Drei Gesangvereine, denen er 35 Jahre, 50 Jahre und sogar 55 Jahre lang seine Bassstimme schenkte und in der Passionszeit gesanglich in die Rolle des Jesus schlüpfte, bereicherten seinen Alltag ebenso wie Gartenarbeit und handwerkliches Tüfteln.

Das Ehepaar freut sich über den guten Zusammenhalt in der Familie. Tochter Regina kommt fast täglich, und auch die Enkel Jacob und Pauline vergessen ihre Großeltern nicht. Von Sohn Manfred bekommt Elfriede Hitschler schon seit Jahren an jedem Wochenende einen Blumenstrauß geschenkt, über den sie sich immer wieder aufs Neue freut. Untätig sein ist immer noch ein Fremdwort, auch im hohen Alter. Ob Geschirr spülen, Marmelade kochen oder Kuchen backen – alles geht zu zweit Hand in Hand. Morgens beim Frühstück bringt die RHEINPFALZ Neuigkeiten auf den Tisch. Dienstags stöbert Elfriede Hitschler sehr gerne in der Extrabeilage „Trödelmarkt“. Im Wintergarten sitzt das Ehepaar am Abend gerne beisammen und erzählt aus vergangenen Zeiten viele Geschichten, die ihnen oft ein Lächeln auf die Lippen zaubern.