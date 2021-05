„Ich habe das Virus.“ Nein, Elfriede Richter meint nicht Corona, sondern das Gartenvirus. Die 72-Jährige hat nicht nur ihren eigenen Garten in ein grünes Paradies verwandelt. Sie ist auch diejenige, die seit Jahren die Markwardanlage in Annweiler mit Blumen, Stauden und Gräsern verschönert. Ehrenamtlich. Und das ist noch längst nicht alles, was in ihr steckt.

Wer mit über 70 noch in Chucks rumläuft, muss schon ziemlich cool sein. Aber die Kult-Sneaker sind eben auch einfach praktisch, wenn man den ganzen Tag im Grünen unterwegs ist. So wie Elfriede Richter. Früher führte sie zusammen mit ihrem Mann das gleichnamige Autohaus an der Ortsdurchfahrt, mittlerweile kann sie sich ganz ihren Hobbys widmen. Sie macht Fitness, malt Bilder, formt Skulpturen, fertigt filigrane Papierkunstwerke – aber ihre ganz große Leidenschaft gilt der Gärtnerei.

Wer in ihrem Wohnzimmer steht, kann durch eine riesige Glasfront, die sich über zwei Etagen erstreckt, einen grandiosen Blick auf ihren Garten werfen. Auf das Wasserbecken, in dem sich der Himmel und die Pflanzen spiegeln, auf den großen Blasenbaum, in dem nachts zwei Lampion-Monde erleuchten, auf die vielen Rosen, Stauden, Gräser und Blumen, die alles bedecken und wie wild ausgesät wirken, auf den gestutzten Rasen in der Mitte, der alles in Harmonie bringt, und auf den Gemüsegarten, ein Zugeständnis an ihren Mann.

Ihr Garten wandert in die Markwardanlage

Von seiner Eußerthaler Streuobstwiese gibt’s zur Begrüßung auch einen selbstgepressten Apfelsaft. Lecker. Elfriede Richter bleibt bei Kaffee. Jeden Morgen setzt sie sich mit ihrer „Head Gardener“-Tasse, die sie vor 17 Jahren von ihrer ersten Gartenreise nach England mitgebracht hat, in die lauschige Sitzecke am Rande des Grüns und genießt den Anblick, die Ruhe, das Wohlgefühl.

Aber lange still sitzen bleiben kann sie nicht. Bandscheibenvorfall, OP am Knie, Hexenschuss – egal, „ich brauche Bewegung, das ist Erholung für mich“, sagt Elfriede Richter, die in dieser Woche 72 Jahre alt wird. Und so sieht man sie regelmäßig in der Markwardanlage in der Erde buddeln. Ihr Garten wandert sozusagen Stück für Stück dorthin. Der Kurpark liegt ja nur eine Fußminute von ihrem Wohnhaus entfernt. „Alles verwildert und vertrocknet“, habe sie früher über die Bepflanzung im Park geschimpft. „Aber man kann ja nicht nur meckern, sondern muss auch etwas machen.“ Also bot sie der Stadt vor sechs Jahren ihre gärtnerischen Dienste an, ehrenamtlich. Anfangs sei das noch etwas schleppend und schwierig verlaufen. „Als Einzelkämpfer braucht man Beharrlichkeit und Sturheit, sonst erreicht man nichts“, erinnert sie sich. Aber seitdem vor vier Jahren mit Simone Hanzlik eine neue engagierte Stadtgärtnerin tätig sei, habe das Ganze Schub bekommen. Die beiden Damen sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Weil Hanzlik gerade ihren Meister als Staudengärtnerin macht, springt Richter häufiger im Kurpark ein. „Letzte Woche war ich jeden Tag drüben“, erzählt sie.

„Wir haben noch viele Ideen für den Park“

Aber eigentlich sei die Arbeit überschaubar. Bei der Bepflanzung der Beete setzt sie nämlich gezielt auf Stauden und Gräser. Pflanzen, die ganzjährige wachsen und nicht nur zu einer Jahreszeit etwas hermachen. Eine bunte Vielfalt statt monotoner Blumenflächen. Dicht an dicht hervorsprießend, um die Feuchtigkeit besser im Boden zu halten und Beikräutern – früher sagte man Unkraut – keinen Platz zu lassen. Pflegeleichter und günstiger im Unterhalt seien so die Beete, erklärt sie die Vorteile.

Zusammen mit dem Bauhof und der Stadtgärtnerin nimmt sie sich seit 2016 Beet für Beet vor. Etliche haben schon den Richter-Touch bekommen, „aber wir haben noch viele Ideen“, versichert sie. Zum Beispiel Ruhebänke umrankt von Gräsern, die im Wind wehen. Die Pflanzen stammen teilweise aus ihrem eigenen Garten oder dem der Stadtgärtnerin, teilweise haben sie auch Gartenfreunde von Elfriede Richter gespendet. „Ich habe die hier getopft. Simone Hanzlik kam dann mit dem Wägelchen vorbei, und wir haben sie rübergefahren“, erzählt die Hobbygärtnerin. Mittlerweile verteilen sich die Samen in der Parkanlage aber auch ganz von selbst und lassen neue Pflanzen emportreiben. Zudem habe es im vergangenen Jahr eine große Baumspendeaktion von Bürgern gegeben. „So kamen 15 Bäume hinzu, das hat mich sehr gefreut“, sagt Richter, die von der Mosel stammt und seit 1977 in Annweiler lebt. Im Herbst will die Stadt noch mal zu Baumspenden aufrufen.

Corona erschwert Kontakt zu Gartenfreunden

Ihr Wissen über die Pflanzenwelt hat sie sich nicht nur aus Büchern angeeignet, sondern vor allem aus der Praxis. Sie war schon zu Gartenreisen in Holland, Frankreich, England und Deutschland unterwegs. Sie hat zusammen mit Hanzlik ein Arboretum besucht und sich beim Stadtgärtner des Ludwigshafener Ebertparks kundig gemacht. Sie ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft der Staudenfreunde, die im Herbst nach Annweiler kommen will, um sich die Markwardanlage anzuschauen – wenn es Corona erlaubt. Und sie trifft sich seit zehn Jahren monatlich mit ihren Pfälzer Gartenfreunden – auch wenn sich der Austausch derzeit wegen Corona auf Whatsapp-Nachrichten beschränken muss. Ob es mit den alljährlichen Führungen durch ihren Garten im Juni klappt? Wohl eher nicht, bedauert Elfriede Richter.

Über zehn Jahre hat sie ihr Kleinod mittlerweile aufgebaut. Eine Mischung aus modern und wild. „Ich bin geradlinig, bei mir ist alles eckig“, stellt Elfriede Richter klar. Aber die Pflanzen lockerten das auf. Ein bisschen Deko dürfe sein – so stehen ihre eigenen Skulpturen im Garten –, aber nicht zu viel und kein Kitsch. Denn im Endeffekt: „Die Pflanzen sprechen für sich.“

Kontakt

Elfriede Richter sucht noch zwei, drei feste Helfer, die sich anlernen lassen, regelmäßig unterstützen, mit Freude dabei sind „und sich bücken können“, wie sie schmunzelnd anfügt. Wer Interesse hat, kann sich bei Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried melden, Telefon 0172 7660376.