Die Eismanufaktur Palatineis schlägt ein neues Kapitel auf. Sie eröffnet einen weiteren Standort. Dabei hat sie den nächsten Touristenort der Pfalz für sich entdeckt.

An ihrem Stammsitz in Rhodt haben sich Jan Reither und Olga Pfaffenrot mit ihrer Eismanufaktur Palatineis schon etabliert und einen Namen in der Region gemacht. Seit vier Jahren versorgen sie dort die Gäste mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und ergänzen das Hauptprodukt um weitere Angebote. Nun möchten sie im nächsten Touristenort Wurzeln schlagen.

Der neue Standort befindet sich in St. Martin, und zwar in der Tanzstraße. Dabei handelt es sich um einen Flecken, der sich schon für das Eisgeschäft bewährt hat. 15 Jahre lang bedienten die Eigentümer der Immobilie selbst die Menschen, die Lust auf Erdbeere, Vanille und Co. hatten. Deshalb musste Jan Reither nicht lange überlegen, ob er und seine Lebensgefährtin diesen Standort übernehmen, nachdem sie „über drei Ecken“ von dem freiwerdenden Objekt erfahren hatten.

Zuletzt für das Branding gesorgt

Seit der Schlüsselübergabe sei nicht viel zu machen gewesen, sagt Jan Reither. Die Eistheke und anderes Mobiliar konnten sie von den Vorgängern übernehmen. In den vergangenen Wochen waren sie damit beschäftigt, neben der üblichen Reinigung für das Branding zu sorgen, also die eigene Handschrift hineinzubringen. Dazu gehört beispielsweise der türkise Farbton, der ihre Läden dominiert und ihre Marke ausmacht. Der Name Palatineis ist übrigens ein Wortspiel, das nicht nur ihre Leidenschaft für die süße Verführung verrät, sondern auch ihre Verbundenheit zur Pfalz.

In St. Martin geht es ähnlich wie in Rhodt touristisch zu. Mit dem Unterschied, dass sich dort wochenends der Ortskern in eine Flaniermeile verwandelt, da die Schranken geschlossen werden und Autos keine Zufahrt mehr zum Ort haben.

In Landau mal erfolgreich – mal Enttäuschung

Reither und Pfaffenrot haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie für neue Abenteuer offen sind. In Landau, wo sie leben, das Eis produzieren und einen weiteren Standort betreiben, erlebten sie anders als in Rhodt eine Achterbahn der Gefühle. Im Wohngebiet Wollmesheimer Höhe, meist nur Wohö genannt, haben sie eine frühere Bäckerei in eine Eisdiele verwandelt. Das Geschäft läuft. Doch die Idee, den Laden ähnlich wie in Rhodt geöffnet zu lassen, ging nicht auf.

Während sich in Rhodt das Konzept bewährt hat, das Eiscafé über den Winter für eine kulturelle Reihe zu bespielen, sollte in Landau ein Café mit Kuchen und belgischen Waffeln Kunden anlocken. Doch anscheinend ist dies nicht so gefragt, weshalb sie dort künftig ein Saisongeschäft führen werden, wie Jan Reither betont.

Was die Eiskugel diese Saison kostet

In der Innenstadt eröffneten sie im vergangenen Jahr eine kleine Zweigstelle. Doch nach einem Gasleck unmittelbar vor der Eisausgabe in der Gerberstraße seien die Kunden ferngeblieben, das Geschäft sei eingebrochen. Deshalb verabschiedeten sie sich relativ schnell wieder vom Zentrum. Wobei Jan Reither die Hoffnung auf eine Rückkehr noch nicht aufgegeben hat, wie er sagt.

Die Preise musste das Paar in dieser Saison geringfügig anheben. Die Kugel kostet nun 1,90 Euro und ist damit zehn Cent teurer als im Vorjahr. Diskussionen sind programmiert. Die stören Jan Reither aber nicht. Im Gegenteil: Es sei wichtig, im Austausch zu bleiben. Dann könne er argumentieren, wieso diese Erhöhung unausweichlich ist. Die Energiekosten seien hoch. Die Preise für die Zutaten steigen. „Gerade Schokolade ist noch verflucht teuer.“ Der Mindestlohn mache sich stark bemerkbar, wohingegen die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie an ihnen spurlos vorbeigehe. „Das macht sich in unserer Branche nicht bemerkbar.“ Reither hofft auf das Verständnis der Kunden, denen man die gleiche Qualität anbieten möchte und deshalb preislich reagiert.

Während in Landau und Rhodt das Eisgeschäft bereits seit zwei Wochen läuft, kegen Reither und Pfaffenrot nun am Samstag, 21. März, in St. Martin los.