Nicht der König von Mallorca, Jürgen Drews, ist der dienstälteste Stimmungsmacher in der Ballermann-Disco Megapark. Das ist der Südpfälzer Markus Becker. Aber nun geht er neue Wege.

Nach 19 Jahren hat es Markus Becker in einen Konkurrenz-Schuppen gezogen. Demnächst geht es in einen Eiskanal und auf die Kanaren. Am 17. März 1971 in Annweiler als Sohn eines Bankers