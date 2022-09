An den ersten Kuss auf der Kerwe erinnern sich Anna und Otto Gast noch sehr gut. Mittlerweile blicken sie auf 65 Jahre Ehe zurück. Am Sonntag feiert das Paar Eiserne Hochzeit.

Kennengelernt haben sich Otto und Anna Gast als kleine Kinder im Ort. „Da war immer einen große Schar von Kindern. Jeder kannte jeden“, erinnert sich Otto Gast. Anna Gast, geborene Engelhard, war die Älteste von sieben Kindern und Otto Gast kam ebenfalls aus einer Großfamilie. Beide waren auch noch Nachbarn. So richtig gefunkt hat es bei beiden erst beim Kerwetanz. Von da ab ließ der damals 23-jährige Otto die hübsche schwarzhaarige Anna nicht mehr aus den Augen. Vier Jahre später war Hochzeit. Zum Eheeinstand bekam das Brautpaar von ihren Familien jeweilig eine Kuh.

Annas Eltern besaßen zu damaligen Zeit einen Tante-Emma-Laden mit Gasthaus und einem großen Tanzsaal. Da wurde gefeiert bis morgens um 5 Uhr. Sogar der Gesangsverein Niederotterbach machte mit einem kleinen Ständchen seine Aufwartung. Nach der Heirat zog das Ehepaar in den landwirtschaftlichen Betrieb des Patenonkels von Otto in der Niedergasse. Beide halfen im Betrieb mit, bis Otto diesen von seinem Patenonkel übernahm.

Sechs Kinder bereicherten die Familie. Im Jahre 1970 stellte das Ehepaar Gast seinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Ferkelzucht um. Mit 65 Jahren war Schluss für Otto Gast. Er ging in Rente und der Betrieb wurde aufgegeben, da keine Nachfolger da waren. Im Ruhestand unternahm das Ehepaar Gast viele Reisen. Entweder mit Gesangsvereinen in der Region oder einem hiesigen Busunternehmen. Mittlerweile hat der 91-jährige Otto Gast das Zepter in der Küche übernommen. Jeden Tag wird gekocht und einmal in der Woche einen Kuchen gebacken. Sieben Enkel und ein Urenkel freuen sich nun mit dem Jubiläums-Ehepaar auf ein gemeinsames Fest mit der ganzen Familie.