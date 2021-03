Die Diskussion über das Schwesternhaus in Maikammer ist mit vielen Emotionen verbunden. Das ist verständlich, hat das Haus doch eine besondere Geschichte. Doch die Frage Abriss/Neubau oder Sanierung geht weit darüber hinaus. Die Schutzwürdigkeit eines Gebäudes wird bis heute vorwiegend unter dem Aspekt der künstlerisch-historischen Einzigartigkeit beurteilt. Inzwischen hat aber ein Umdenken eingesetzt. Vor dem Hintergrund der globalen Ressourcenverschwendung rückt der Wert der Bausubstanz an sich ins Blickfeld.

Bei der Gründerzeitarchitektur in unserer Region spielt beides eine Rolle: Sie ist solide gebaut, und macht den Charme unserer Dörfer aus. Und doch werden diese Häuser abgerissen, weil die Abriss/Neubau-Variante eine höhere Rendite verspricht. Jüngstes Beispiel ist ein großes Sandsteinhaus, das prominent an der Weinstraße in Diedesfeld stand. So lange der Denkmalschutz hier nicht eingreift, werden weitere folgen.