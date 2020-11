Die Einwohner des Landkreises Südliche Weinstraße können bis Mitte Dezember in den Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung Einsicht nehmen und Vorschläge schriftlich an die Kreisverwaltung unterbreiten. Ein gedrucktes Exemplar liegt in der Kreisverwaltung vor, es kann aber auch online unter www.suedliche-weinstrasse.de abgerufen werden. Der Kreistag wird in seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember, 14.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Heuchelheim-Klingen über den Haushalt 2021 beraten und darüber beschließen. Im Entwurf sind für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von knapp sieben Millionen Euro vorgesehen. Eingeplant sind unter anderem der Ausbau von Kreisstraßen, zudem soll in den Brand- und Katastrophenschutz investiert werden.