Das Wasserwerk in Steinfeld aus dem deutsch-französischen EU-Projekt Pawena wird mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag eröffnet. Von 10 bis 16 Uhr wird es Führungen durch das Wasserwerk in deutscher und französischer Sprache geben. Sie beginnen jeweils um 10.30, 12.30 und 14.30 Uhr. Zwischen dem Bahnhof Weißenburg und dem Wasserwerk Steinfeld wird es außerdem einen besonderen Shuttlebus geben: Der Verein Autocars Anciens de France aus Weißenburg stellt einen Oldtimerbus zur Verfügung. Abfahrt in Weißenburg ist um 10, 12 und 14 Uhr. Abfahrt am Wasserwerk ist um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Für das leibliche Wohl vor Ort sorgt die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld.