Die Eintrittspreise für die Freibäder in Bad Bergzabern und Steinfeld werden in der kommenden Saison nicht erhöht. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde so festgelegt.

In der Sitzung am Dienstag in Steinfeld ging es darum, eine eigenständige Gebührensatzung für die Benutzung der Schwimmbäder zu erlassen. Bisher waren die Eintrittspreise in der Haushaltssatzung geregelt. Das hat sich während der Corona-Pandemie als hinderlich erwiesen, denn die Eintrittspreise konnten bisher nur geändert werden, wenn die Haushaltssatzung geändert wurde. Also immer dann, wenn ein neuer Haushalt verabschiedet wurde. Im September hatte der VG-Rat deshalb beschlossen, eine eigenständige Gebührensatzung für den Bäderbetrieb ausarbeiten zu lassen.

Eine Eintrittskarte für die beiden Freibäder kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Dauerkarten sind für 50 Euro zu haben (ermäßigt 25 Euro), die Familiensaisonkarte für 70 Euro. Im Hallenbad in Bad Bergzabern kostet der Eintritt ohne zeitlich Begrenzung 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Das letzte Wort hat der VG-Rat, der in seiner Dezember-Sitzung der Gebührensatzung noch zustimmen muss.