Auf Burg Trifels bei Annweiler ist im August wieder einiges los. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat sich ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.

Am Samstag, 28. August, können Besucher ein szenisches Schauspiel erleben: die Befreiung des Richard Löwenherz, der 1193 von Heinrich IV., dem Sohn von Friedrich Barbarossa, auf dem Trifels gefangen gehalten wurde. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, Schauspieler ist Markus Maier. Die Aufführung feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Kosten: zehn Euro, ermäßigt sieben 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Burgverwaltung Trifels, Telefon 06346 8470.

Am Dienstag, 31. August, um 11 Uhr treffen sich Interessierte vor dem Museum unterm Trifels in Annweiler, begegnen dort dem Zisterziensermönch Bruder Ortlieb aus dem Kloster Eußerthal und begleiten ihn wie anno 1251 auf seinem Weg hinauf zur Burg. Unterwegs erfahren die Teilnehmer aus erster Hand allerlei Spannendes und Interessantes über das Leben im Mittelalter. Auf der Burg wartet ein Schatz darauf, entdeckt zu werden. Die Kostümführung endet an der Burgkasse, die Besichtigung der Burg und der Rückweg erfolgen auf eigene Faust. Dauer: rund 2,5 Stunden. Kosten: acht Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder (inklusive Eintritt in die Burg). Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich, und zwar per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder unter Telefon 0261 6675-4826.