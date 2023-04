Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitten in Herxheim befindet sich der Hofladen Trauth. Seit gut 40 Jahren gibt es dort Gemüse, Salate und Obst aus der Region zu kaufen. Doch auch Kunden mit ganz außergewöhnlichen Wünschen werden bedient.

In den 1980er-Jahren begannen Agnes und Emil Trauth, direkt an die Kundschaft zu verkaufen, was sie in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Herxheim anpflanzten. Das waren im Wesentlichen Kartoffeln