Weil die Temperaturen steigen und die Inzidenzzahlen stark gesunken sind, herrscht draußen wieder mehr Leben. Wenn sich so viele Menschen wieder im Freien aufhalten, darf eine Sache aber nicht fehlen: eine öffentliche Toilette. Wo gibt es welche? Und viel wichtiger: Dürfen sie auch in Corona-Zeiten benutzt werden?

Rechtzeitig zu Beginn der Sommermonate kommen die Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Zu einer Zeit also, in der sich das öffentliche Leben verstärkt draußen abspielt. Auch in der Südpfalz wird im Freien mehr Sport getrieben, es wird sich mit Freunden auf einen Kaffee getroffen, andere Menschen entspannen bei einem Picknick im Park. Für viele Menschen, die mal müssen, stellt sich die Frage: Wo befinden sich öffentliche WC-Anlagen, die auch in Corona-Zeiten geöffnet sind?

Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried beispielsweise sagt: „Gerade jetzt, wenn der Tourismus wieder Fahrt aufnimmt und viele Besucher unseren schönen Trifels besuchen wollen, dürfen solche Sanitärmöglichkeiten nicht fehlen.“

Gibt es Einschränkungen?

In Annweiler kann dabei ganz getrost das Rathaus aufgesucht werden. Für all diejenigen, die in der Natur ihre Sommerabende genießen, steht auch an der Markwardanlage ein stilles Örtchen bereit.

Auch in Landau brauchen sich Einheimische und Touristen derweil keine Sorgen machen. Hier stehen ebenfalls alle Türen der verfügbaren WC-Anlagen offen. Für deren Nutzung seien auch keine Einschränkungen zu beachten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Alle öffentliche Toiletten in Landau haben ganz normal geöffnet.“

Wer also beim Stadtbummel mal eben muss, kann die Toiletten am Bahnhofsvorplatz, dem alten Messplatz und jene auf dem Parkplatz am Rathaus aufsuchen.