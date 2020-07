Nein. Bloß, weil dieser unbewegliche „Türsteher“ direkt vor einem Weingut in Maikammer eingesetzt wird, muss er nicht blau sein, nur weil auch er mal selber ein kleines Weinglas in der Hand hält! Rosé geht doch auch: Dafür gibt es bestimmt ganz viele stilvolle Weinempfehlungen zum Thema, und das Getränk ist natürlich immer zeitlos im Trend.

Genau die Mitte getroffen

Was für ein Glück, dass dieser Empfangsherr – oder vielleicht diese Empfangsdame – stets offen für alle Fragen zur Auswahl ist, wie in großen Lettern jeder klar nachlesen kann. Auch, wenn es sich nicht um „Hugo“ oder „Hedwig“ handelt. Und immerhin muss so ein offener Ratgeber nicht die Klappe halten, wie man ebenfalls gut erkennen kann, sondern nur das Glas. Das ist in der Pfalz halt immer gut: Kein verschlossenes Schweigen, sondern beim Gläschen Weiß- oder Rotwein ins Gespräch kommen. Und mit der Farbnuance Rosé wurde exakt die Mitte getroffen. Sozusagen alles genau der richtige Ton.

Gerade im Sommer, wo sowieso die halbe Welt auf Farben wie „Flamingo“, „Melone“ oder das gute alte Neonpink steht, ist diese Signalfarbe immer ein echter Hingucker, Gute-Laune-Garant und Publikumsmagnet. Fehlt nur noch die rosarote Brille. Aber Weißherbstschorle wäre auch schon ziemlich gut.