Am 31. Juli 1954, fand die offizielle Eröffnung der Ersten Pfälzischen Sesselbahn bei Edenkoben statt. Einige Tage zuvor hatten fünf Prominente, die am 4. des Monats in Bern Fußballweltmeister geworden waren, eine „Probefahrt“ von der Talstation bei der Villa Ludwigshöhe zur Rietburg unternommen. Der Besuch der fünf FCK-Spieler war eine vielbeachtete Werbung für die neue Tourismus-Attraktion. Bald kamen tausende Ausflügler aus nah und fern, um zur Rietburg zu schweben und den herrlichen Blick über die Rheinebene zu genießen – oder von der Bergstation zu einer Wanderung durch den Pfälzerwald aufzubrechen.

Man posierte an der Tal- oder Bergstation oder machte während der Fahrt Fotos. Das Ereignis sollte schließlich festgehalten werden. Heute, in Zeiten von Handy oder Smartphone, ist dazu nur ein Klick nötig, und fertig ist das Selfie. Damals musste man den Film in einem Fachgeschäft entwickeln und Abzüge machen lassen, die man hinterher in ein Album klebte.

Souvenir mal anders

Manche kauften eine Ansichtskarte und verschickten sie an Freunde, andere nahmen auch die Fahrkarte zur Erinnerung mit. Am Kiosk der Bahn konnte man schon bald auch diverse Souvenirs kaufen. Den Vogel schoss eine Porzellan-Tasse mit Untertasse ab. Edles Golddekor, dazu eine Darstellung mit Berg, Burg, Villa Ludwigshöhe und der Bahn, sowie dem Schriftzug „Sesselbahn – Edenkoben“. Was konnte besser das Besondere des Ausflugsziels unterstreichen? Vieles hat sich in den zurückliegenden siebzig Jahrzehnten bei der Sessel- oder Rietburgbahn, wie sie auch genannt wird, geändert. Längst gibt es auf der Rietburg eine Höhengasstätte und nicht weit davon entfernt ein Tiergehege, dessen Besuch vor allem für Kinder ein Erlebnis ist. An der Talstation lädt ein Terrassencafé ein. Und während der Saison findet eine Reihe von Sonderveranstaltungen statt.