Kultstatus hat er schon, der Bus, mit dem der südpfälzische Chorleiter Peter Kusenbach Schüler und Bigband-Mitglieder befördert. Der Wagen mit dem Kennzeichen „SÜW X 67“ gehört nun sicherlich auch zu den Fahrzeugen mit der größten Laufleistung.

Sage und schreibe eine Million Kilometer hat der Bus auf dem Tacho, was rechtzeitig vor Beginn der Schulferien, in einer kleinen Feierstunde am Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern honoriert wurde. Eine Million Kilometer, das entspricht etwa 23 Weltumrundungen. „Es ist schon bemerkenswert, wie zuverlässig der Bus ist. In dieser ganzen Zeit kam er ohne größere Reparaturen aus“, berichtet Kusenbach, der sei 1991 den Busführerschein besitzt.

Tatsächlich war Kusenbach mit dem Bus auch im Ausland unterwegs, etwa in Österreich, Italien und Frankreich. Abgesehen von diesen Ausflügen setzt sich der pensionierte Musiklehrer nahezu täglich ans Steuer, weil er Jugendliche aus Dörfern der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zur Schule in die Kurstadt befördert. Hinzu kommen die Fahrten mit den Bigbands der Schule zu Konzerten in der Südpfalz und Umgebung. Viele Mitglieder seiner Musikgruppen wüssten zu schätzen, dass sie gemeinsam zu den Veranstaltungen fahren, da es das Zusammengehörigkeitsgefühl fördere. Mit Chorleiter Peter Kusenbach als ihrem Busfahrer.

Das Fahrzeug gehört der Firma Friedmann Reisen. Seit 1994, damals mit knapp 200.000 Kilometer auf dem Tacho, lenkt ihn Kusenbach durch die Ortschaften. Wie weit soll der Weg ihn noch führen? „Ein paar Jahre wird er noch halten“, ist er überzeugt.