Daniel Trauth aus Klingenmünster hat sich gewundert, als er kürzlich eine Wahlwerbung aus dem Briefkasten holte. Die Post kam vom Kreisverband der Grünen und war an seinen Sohn adressiert – der ist zweieinhalb Jahre alt.

„Ich dachte, es wäre ein Witz“, sagt Daniel Trauth. Der Aufruf der Kreis-Grünen, bei der Europawahl mitzuwirken, galt seinem Junior. Die Postkarte war schließlich an seinen Sohn adressiert. Weil er sich darüber wunderte, habe er von der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wissen wollen, wo der Fehler entstanden ist und wie die Partei an die Daten seines Sohnes gekommen ist. „Aber versuchen Sie einmal, den Ansprechpartner zu erreichen“, sagt Trauth, der sich im Ort lokalpolitisch für die FWG engagiert.

Anderthalb Wochen später folgte die Auflösung des Ganzen. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung entschuldigte sich bei Eltern: Der Umstand, dass Kinder aus der VG fälschlicherweise für Erstwähler gehalten wurden, sei auf eine fehlerhafte Datenübermittlung zurückzuführen. „Uns wurde nach Rücksprache mit der Partei versichert, dass die fälschlicherweise übermittelten Daten zwischenzeitlich vernichtet wurden“, heißt es in dem Schreiben.

Vater: „Wie kann das passieren?“

Für Daniel Trauth ist es dennoch unverständlich, wie so etwas passieren kann. „Da muss doch jemand die Daten überprüfen.“ Gerade, weil Datenschutz in der Gesellschaft ein hohes Gut sei. Was er bislang vermisse, sei eine Entschuldigung der Grünen. Jedenfalls habe er noch nichts auf deren Facebook-Auftritt entdecken können.

Eine Stellungnahme gibt es aber, und zwar auf der Webseite der Kreis-Grünen. Sie beginnt mit der Aussage, dass es eine Lachnummer wäre, wenn es nicht so traurig wäre. Die Geschichte habe verständlicherweise bei den Eltern Unverständnis und Ärger ausgelöst, der allerdings zu Unrecht bei ihnen, den Grünen, abgeladen worden sei. In dem Beitrag wird darauf verwiesen, dass der Fehler bei der Verbandsgemeinde gelegen habe und dass diese sich zwischenzeitlich bei den Betroffenen entschuldigt habe.

Zudem klären die Grünen auf, dass alle Parteien zum Zweck von Benachrichtigung an Erstwählerinnen und Erstwähler deren Adressen bestellen dürfen. „Diese Datensätze werden bei uns im Kreis SÜW von den jeweiligen Verbandsgemeinden kostenpflichtig ausgestellt.“