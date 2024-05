Ein besonderes Andenken an die jüngste Hexennacht hat Edenkobens Stadtbürgermeister Ludwig Lintz. Unbekannte hatten eine Fahne am Balkon des Rathauses in der Weinstraße angebracht, um ihren „König Ludwig“ zu ehren. Auf dieser mit bayerischer Raute versehenen Fahne ist nicht, wie üblich, der frühere König Ludwig zu sehen, der im 19. Jahrhundert regelmäßig in die Pfalz reiste, sondern der amtierende Stadtchef mit demselben Vornamen. Und dieser nimmt es mit Humor. „Da wurde sich viel Mühe gegeben“, sagt der Christdemokrat.