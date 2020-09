Die Bauarbeiten in der Edenkobener Staatsstraße dauern länger als geplant. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitgeteilt. Grund sind technische Probleme. Das Projekt sollte eigentlich bis zum Schulstart fertig sein. Jetzt gilt die Einbahnstraßenregelung zwischen Tankstelle und der Ecke Bahnhofstraße wohl noch bis Mitte September.

Grund für die Arbeiten ist die Verlegung einer neuen Wasserleitung. Diese muss unterhalb der Triefenbachbrücke verlaufen. Damit für das Verlegen dort nicht alles aufgegraben und das Bachwasser umgeleitet werden muss, sollte ein Rohr unterhalb des Bauwerks durchgepresst werden. „Zunächst sah alles ganz gut aus“, sagt Werkleiter Martin Hanke. Doch dann sei das Rohr an einem Betonhindernis hängengeblieben. Der Landesbetrieb Mobilität, der die Brücke unterhält, habe im Vorfeld auch keine Pläne oder Unterlagen liefern können. „Das Bauwerk ist zu alt. In dieser Tiefe war aber auch nicht mehr mit Hindernissen zu rechnen.“

Um das Problem zu lösen, riefen die Verbandsgemeindewerke eine Spezialfirma aus Ostdeutschland zur Hilfe. Deren Arbeiter durchschnitten den Beton mit einem Hochdruckwasserstrahl. Auch ein zweites Hindernis wurde beseitigt. „Dann aber – kurz vor dem Ziel – ging nichts mehr. Jetzt half nur noch eine Aufgrabung“, sagt Hanke. Da das Loch vor der Zufahrt zu den Supermärkten in der Staatsstraße gegraben werden sollte, wurde mit den Betreibern eine Behelfsausfahrt abgestimmt. Dann wurde gebaggert.

Bahnhofstraße wird voll gesperrt

Mittlerweile ist die Bachunterquerung fast fertig. Sobald die neue Wasserleitung in das Stahlrohr eingeschoben ist, kann mit dem Rückbau der Baugruben begonnen werden. Dann kann auch die Verlegung der Wasserleitung in Richtung Bahnhofstraße weitergehen. Sobald das passiert ist, wird die Leitung entkeimt. Nach der Freigabe durch das Gesundheitsamt kann die Einbindung in die Bahnhofstraße beginnen. Dann wird die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben, weil dann in der Bahnhofstraße gearbeitet wird und dort gesperrt werden muss, wie es in der Mitteilung der Verwaltung heißt.

Der großräumige Verkehr in Richtung Neustadt wird in Edesheim abgefangen und über Großfischlingen umgeleitet. „Leider ist in den letzten Jahren verstärkt festzustellen, dass die Verkehrsteilnehmer großräumige Umleitungen jedoch ignorieren und im Vertrauen auf die Navigationsgeräte einfach in die gesperrten Bereiche einfahren“, so Hanke. So kommt es in Edenkoben zeitweise zu größeren Rückstaus in der Rappenstraße und der Luitpoldstraße.