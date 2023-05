Landrat Dietmar Seefeldt hat am Dienstagabend im Kreihaus in Landau 42 Menschen aus 14 verschiedenen Ländern jeweils eine Einbürgerungsurkunde überreicht. Von den 17 Kindern und Jugendlichen sind elf im Landkreis beziehungsweise in der Stadt Landau geboren. Die meisten der Neubürger kommen aus Syrien darüber hinaus aus Ägypten, Brasilien, Bulgarien, Irak, Iran, Marokko, Pakistan, Philippinen, Polen, Rumänien, Tunesien, Türkei und Ungarn, teilte die Verwaltung mit.