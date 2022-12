Nach dem Eid auf das Grundgesetz, dem gemeinsamen Singen der deutschen Nationalhymne und der Übergabe der Einbürgerungsurkunde war es offiziell: Bei einer Feier im Kreishaus wurden 28 Menschen aus 13 Nationen deutsche Staatsbürger. Die Neubürger leben teilweise schon seit Jahren an der Südlichen Weinstraße. Sie stammen aus Afghanistan, Armenien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Marokko, Mexiko, Peru, Polen, Rumänien, Syrien, Tunesien und der Ukraine – 23 Erwachsene und fünf Minderjährige. Das Alter der Eingebürgerten lag zwischen neun und 50 Jahren. 24 der 28 Menschen erhielten die doppelte Staatsbürgerschaft – das heißt, sie dürfen ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten.

Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz haben Personen, die mindestens acht Jahre in Deutschland leben, einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn sie bestimmte, gesetzlich festgelegte Anforderungen erfüllen. Ehegattinnen oder Gatten sowie minderjährige Kinder können mit eingebürgert werden, auch wenn sie noch keine acht Jahre in Deutschland leben. Grundvoraussetzung ist der dauerhafte Aufenthalt in Deutschland.