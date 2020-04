Händeschütteln, über Jahrzehnte ein Ausdruck von Höflichkeit, ist inzwischen absolut tabu. Statt zur Begrüßung die Hand des Gegenübers zu schütteln, winkt man sich zu, nickt oder verzichtet ganz auf Gesten zur Begrüßung. Während sich das Hände schütteln recht leicht ersetzen lässt, ist es mit dem Handschlag deutlich schwieriger.

Mit einem Handschlag wurden früher Geschäfte besiegelt. Und nach wie werden Mitglieder von Gemeinderäten und Ausschüssen auf diese Art verpflichtet. „Auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten“, so steht es in der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung. Diese Verpflichtungen, die in der Regel die Aufgabe des Bürgermeisters sind, gibt es nicht nur am Anfang einer Wahlperiode, sie stehen auch an, wenn etwa ein neues Mitglied in einen Rat nachrückt, oder das Mitglied eines Ausschusses erstmals zu einer Sitzung kommt.

Aus weiter Entfernung

Am Mittwoch war in einer Sitzung des Gemeinderats Kirrweiler eine solche Verpflichtung erforderlich. Das langjährige CDU-Ratsmitglied Henning Braun hat sein Mandat zurückgegeben, für ihn rückt Meike Anton nach. Doch was wird in Corona-Zeiten aus dem obligatorischen Handschlag? Bürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) ersetzte ihn durch einen, wie er sagte, symbolischen Handschlag, indem er die Hand aus weiter Entfernung in Richtung Anton streckte. Diese streckte ihrerseits ihre Hand in Richtung des Bürgermeisters aus.

Ob damit der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung Genüge getan ist, weiß man nicht. Die Landesregierung sollte sich einen Ersatz für den Handschlag einfallen lassen. Am Ende sitzen sonst in etlichen Räten Mitglieder, die nicht ordnungsgemäß verpflichtet sind ...