Eine Sicherheitsüberprüfung der beiden Spielplätze in der Doppelgemeinde hat ergeben, dass der Spielplatz in Rechtenbach geschlossen werden musste. Jetzt plant die Gemeinde einen Arbeitseinsatz, und die Spielgeräte müssen vom Tüv abgenommen werden. Der Spielplatz in Schweigen ist hingegen top in Schuss.