Die 18 Jahre alte Eseldame Lea freut sich über ihre neue Regendecke. Die braucht sie dringend, weil sie nach einer Erkrankung noch nicht wieder ganz fit ist. Geschenkt haben ihr die Decke die Kinder die Kita Böchingen. Ganz im Sinne des Heiligen Martin von Tour.

Die Idee zu der außergewöhnlichen Aktion hatte Tina Cattarius, die neue Leiterin der kommunalen Kita in Böchingen. Anstatt beim üblichen Laternenumzug hinter einem St. Martin hoch zu Ross zu einem Feuer zu spazieren, wurde den Kindern die Geschichte des Heiligen Martin nicht nur erzählt, sondern in seiner Bedeutung erklärt. Unter dem Motto „Teile mit deinem Nächsten“ wurden Spenden gesammelt, die man an Bedürftige übergeben wollte.

Doch wer sollte beschenkt werden? Die Wahl fiel auf den Eselpferdehof am Ortsrand. Die Tierärztin Doris Dühr-Bien, Gründerin des Vereins Eselpferdehof Südpfalz, leitet dort einen Gnaden- und Begegnungshof. Rund zwei Stunden waren die Kinder am Mittwoch dort, um ihre Geschenke zu überreichen und sich natürlich mit den Tieren zu beschäftigen. Elf Esel, neun Ponys und Mulis, vier Rinder und vier Schafe leben derzeit auf dem Hof.

Die Kinder durften die Esel bürsten, die Schafe füttern und alle Tiere streicheln. Und sie durften Eselchen Lea den Regenmantel überziehen, den sie als Geschenk mitgebracht hatten. Die Eselin kann den Mantel gut gebrauchen. „Lea ist momentan nicht fit. Sie hat eine schwierige Zahnbehandlung hinter sich“, erzählt Dühr-Bien. Mit schmerzenden Zähnen hatte Lea lange zu kämpfen, sie hat abgenommen. „Und dadurch erheblich abgebaut“, sagt die Tierärztin. Dank ihres Regenmantels kann sie nun dem Herbst- und Winterwetter trotzen, bis sie wieder ganz gesund ist.

Profitiert von den Mitbringseln haben aber auch die anderen Tiere. Hatten die Kinder doch auch mehrere Säckchen Futter und einen riesigen Sack Karotten mit dabei. Und zwei Kinderschubkarren. „Die können wir gut gebrauchen, denn unsere großen Schubkarren sind für Kinder oft zu schwer“, sagt Dühr-Bien. Die Tiere stehen normalerweise zu therapeutischen Zwecken zur Verfügung. Kinder können in kleinen Gruppen auf dem Hof mithelfen, wofür Schubkarren gebraucht werden. Auch sind kleine Wanderungen mit den Eseln möglich. Wegen Corona kam das alles in den vergangenen Monaten zu kurz. Umso mehr haben sich die Tiere über den Besuch des der Kinder der Kita „Luis Heupel“ gefreut. „Wir waren nicht das letzte Mal auf dem Eselpferdehof. Es ist für die Kinder einfach toll, mit Tieren Kontakt zu haben“, betont Tina Cattarius.

Info

www.eselpferdehof.de