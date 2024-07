SÜW. In drei Kitas im Landkreis SÜW wird zusätzlicher Platz geschaffen, damit dort mehr Kinder betreut werden können. Der Kreis übernimmt einen Anteil der Baukosten.

Noch bevor die Förderbescheide von Bund und Land vorliegen, können die Verantwortlichen in Insheim, Annweiler und Maikammer mit den Umbauarbeiten in den Kitas beginnen. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Mit etwas mehr als sieben Millionen Euro wird das Projekt in Insheim beziffert, wo die katholische Kita St. Michael aus allen Nähten platzt. Damit der Rechtsanspruch auf eine durchgehende Betreuung in der Kindertagesstätte erfüllt werden kann, ist der Bau einer neuen Einrichtung mit fünf Gruppenräumen erforderlich.

Wie viel die Gemeinde selbst bezahlen muss

Aktuell ist im bestehenden Kita-Gebäude Platz für 100 Kinder, wobei für 23 Kinder der Rechtsanspruch nicht erfüllt werden kann. Darüber hinaus werden 33 der Ganztagskinder über Mittag provisorisch im ehemaligen Pfarrheim und Pfarrhaus untergebracht, ein Container mit Sanitäranlage wird zudem bereitgestellt. Noch in diesem Sommer erhöht sich die Anzahl der Plätze auf 125, davon sind 100 Ganztagsplätze. Für 2025 wird mit einem Bedarf von 129 Plätzen gerechnet.

Erwartet werden für den Neubau Landeszuwendungen in Höhe von rund 689.000 Euro. Die Kreiszuwendung beläuft sich auf rund 562.000 Euro, sodass die Ortsgemeinde rund 5,91 Millionen Euro übernehmen wird.

Wo noch reagiert werden muss

Die protestantische Kita „Unterm Regenbogen“ in Annweiler besuchen derzeit 93 Kinder, 27 der Betreuungsplätze erfüllen nicht den Rechtsanspruch, weshalb reagiert werden muss. Künftig sollen dort 110 Plätze zur Verfügung stehen, wofür die Einrichtung erweitert werden muss.

Ähnlich sieht es in Maikammer aus. Dort stehen aktuell 90 Kita-Plätze in der kommunalen Einrichtung „Abenteuerland“ zur Verfügung. Davon wurden zehn Plätze noch in Teilzeit eingerichtet, die möglichst bald in Ganztagsplätze umgewandelt werden sollen. Damit das gelingt, soll die bestehende Kita auf bis zu 105 Ganztagsplätze ausgebaut und entsprechend erweitert werden.