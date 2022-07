Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hat der Kreis Südliche Weinstraße zusätzliche Vorsorgemaßnahmen getroffen und diverse Konzepte zum Hochwasserschutz bereits umgesetzt.

Die Verbandsgemeinden im Kreis entwickeln aktuell in Zusammenarbeit mit dem Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (IBH) für ihre Ortsgemeinden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte.

„Die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr sowie die ersten Zwischenergebnisse des Untersuchungsausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag haben gezeigt, welch hohe Bedeutung der Thematik Wetter- und Hochwasserwarnungen auch im Katastrophenschutz zukommt“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Deshalb wurden und werden im Landkreis Südliche Weinstraße Maßnahmen getroffen, um sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Dazu zählen neben Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepten auch die Erarbeitung eines Gewässerpflege- und Entwicklungsplanes für die Queich, die Installation einer Satellitenkommunikationsanlage auf dem Dach des Kreishauses, Schulungen des Fachpersonals und ein gut ausgestatteter Stabsraum.

Fortbildung für Führungskräfte

Ein Hochwasserschutzkonzept ist derzeit ausgeschrieben, größtenteils wurden die Konzepte bereits erarbeitet oder befinden sich in der Abschlussphase – mancherorts werden Maßnahmen bereits umgesetzt. „Jedes einzelne Konzept trägt dazu bei, die Hochwassersituation an der Queich zu entschärfen“, macht Landrat Dietmar Seefeldt deutlich. Um die Katastrophenschutzeinheiten in der Südpfalz auf entsprechende Ereignisse vorzubereiten, wurde Anfang des Jahres eine Fortbildung vom Referat Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung SÜW zusammen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) organisiert. Über 30 Führungskräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz in der Südpfalz nahmen daran teil.

Eine weitere Maßnahme ist eine Satellitenkommunikationsanlage auf dem Dach des Kreishauses. „Zukünftig können wir diese als ausfallsicheres, zusätzliches Kommunikationsmittel nutzen. Die Terminals ermöglichen sowohl Sprachübertragung als auch Datenkommunikation“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt. Mit Partnern aus Frankreich und der Schweiz sei man dazu in einem grenzüberschreitenden Projekt der Europäischen Union tätig. Solche Anlagen werden aktuell an 25 Standorten in der gesamten Oberrheinregion errichtet.

Zentraler Stabsraum

Nicht zuletzt hat der Landkreis Anfang des Jahres die Sanierung des Stabsraums im Kreishaus abgeschlossen. Bei Großschadenslagen und Katastrophenfällen kommt dort die sogenannte gemeinsame Technische Einsatzleitung (TEL) der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße zusammen. Diese Führungseinheit, die in der Regel unter der Leitung des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs tätig wird, koordiniert die Arbeit der Feuerwehren und Hilfsorganisationen und arbeitet mit dem Verwaltungsstab zusammen. Dies sei besonders bei Flächenlagen ein Vorteil.

„In der Hochwasser- und Starkregenvorsorge gilt es, dass Staat, Kommunen und Betroffene sich dieser Gemeinschaftsaufgabe stellen. Um alle Akteure zu sensibilisieren, sie einzubinden und über Vorsorgemaßnahmen zu informieren. So können wir gemeinsam tragfähige und starke Konzepte erstellen, die uns alle angehen“, betont Landrat Dietmar Seefeldt.