Katharina Matis war ein Rohrbacher Original. Wer dort Kommunionkind oder Messdiener war, erinnert sich an ihre liebevolle, aber auch strenge Art. Für viele ältere Semester gehörte das „Käthsche“ zum Dorfbild. Am Dienstag wird sie beerdigt – an ihrem 100. Geburtstag. Ein Porträt über eine ungewöhnliche Frau, die stets ein Herz für die Schwachen hatte.

Als der Krieg in Rohrbach zu Ende ging, war Katharina Matis 15 Jahre alt. Weil ihr Vater gefallen war, musste sie mit Mutter und Schwester schwere Zeiten durchstehen.