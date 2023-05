Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was machen Rentner am liebsten? Sie werkeln im Garten. Der 72-jährige Helmuth Giehl ist vor acht Jahren aus der Großstadt nach Queichhambach gezogen. Gärtnern war schon immer sein Traum. Den hat er sich nun erfüllt. Nicht nur für sich, sondern für die ganze Dorfgemeinschaft.

In seinem Arbeitsleben ist Helmuth Giehl viel in der Welt herumgekommen. Er wurde in Kaiserslautern geboren, hat lange in Mainz und Garmisch-Partenkirchen gewohnt. Giehl war in der Umweltforschung