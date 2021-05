Ein Eisvogel ist am Klingbach in Herxheim eingezogen. Und das wohl schon vor Längerem. Um ihn zu entdecken, braucht man schon ein wenig Glück. Eine Herxheimerin sorgt dafür, dass der scheue Vogel nun auch über die Grenzen des Großdorfs hinaus bekannt wird.

„Mama, guck mal da, ein Papagei!“ Erst sieht Marion Trauth nur einen bunten Blitz über die Wasseroberfläche flitzen. Dann kann sie ihrer kleinen Tochter erklären, welchen Vogel sie wirklich erspäht haben. Am Klingbach in Herxheim ist ein Eisvogel zu Hause – und wer das Glück hat, ihn zu sehen, muss beim Fotografieren schnell sein.

Gerade in Zeiten von Lockdown und Homeoffice müsse man sich auch mal die Füße vertreten, meint die zweifache Mutter Marion Trauth. Was gibt es da Besseres, als gemütlich mit den Kindern am Klingbach entlang zu schlendern. Eifrig wird dabei Ausschau nach einem alten Bekannten gehalten: dem blau-orange gefiederten Fischjäger.

Meist versteckt er sich zwischen den Blättern

„Wir haben ihn das erste Mal vor circa vier Jahren gesehen“, erzählt Trauth. Damals habe eine Arbeitskollegin ihr in der Mittagspause von ihrer Beobachtung berrichtet. Dem wollte die naturliebende Herxheimerin natürlich selbst nachgehen. Flugs verabschiedete sie sich vom eigenen Haushuhn und begann die Suche nach dem anderen gefiederten Freund. „Seit damals sehen wir den kleinen Vogel öfter“, erzählt Trauth. Mit seinen auffälligen Federn steche er sofort ins Auge. Deshalb ist der Flattermann mittlerweile in der ganzen Nachbarschaft bekannt.

Silke Sommerlatte ist eine dieser Nachbarinnen. Auch sie geht häufig am Klingbach spazieren und hat so einige Schwierigkeiten mit dem flinken Fotomodel. „Er ist unglaublich schwer zu fotografieren“, erzählt sie. Er sei winzig klein, viel zu flink und verstecke sich meistens zwischen den Blättern. „Als ich es dann endlich geschafft hatte, ihn zu fotografieren, habe ich mich so gefreut“, sagt sie. Und diese Freude will geteilt werden. Auf Facebook lädt sie die Aufnahmen des scheuen Vogels hoch und zaubert vielen Herxheimern ein Lächeln ins Gesicht. Einige haben den Eisvogel wohl auch schon getroffen. Eine kleine Berühmtheit also.

„Die Tiere sind scheu und nicht gerade gesellig“

„Eisvögel gibt es bei uns relativ häufig. Dass man sie allerdings auch sieht, ist eher selten“, sagt Förster Siegfried Knopp. Die besten Chancen habe man definitiv an kleinen Gewässern, die möglichst still gelegen sind – wie etwa der Klingbach in Herxheim. Wer dort geduldig warte, könne Glück haben. „Die Tiere sind relativ scheu und selbst untereinander nicht gerade gesellig“, erklärt Knopp. Jedes Exemplar habe sein eigenes, kleines Revier. Wer also wiederholt einen Eisvogel an derselben Stelle erspäht, der sieht vermutlich das gleiche Exemplar. So ist am Klingbach also vermutlich immer derselbe Bekannte unterwegs.

Wer der kleinen Berühmtheit mal Hallo sagen möchte, dem erklärt Sommerlatte gerne den Weg: „An der Metzgerei Adam vorbei, die Speiertsgasse Richtung Schule nehmen und dann Augen auf, dann kann es sein, dass man ihn sieht.“ Jetzt muss nur noch ein Name gefunden werden – damit auch anständig gegrüßt werden kann.