Hühner sind ja bekanntlich keine Zugvögel. Sie müssen sich also etwas einfallen lassen, um die große weite Welt kennen zu lernen.

Ein Huhn geht auf Reisen

Osterzeit ist irgendwie auch Reisezeit. Und nachdem man pandemiebedingt gefühlt unendlich lange an die heimische Scholle gebunden war, drängt es einen geradezu hinaus in die weite Welt. Einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden, mal wieder etwas neues entdecken. So oder so ähnlich muss sich auch das Huhn gefühlt haben, das seit wenigen Tagen auf den schönen Namen Mercedes hört. Am Montagmorgen wurde es von einem Brummifahrer entdeckt, der mit seinem Lkw leere Boxen aus Hannover ins Mercedes-Benz Global Logistic Center in Germersheim geliefert hat. Wie sich herausstellte, stammt das Tier von einem Hühnerhof im niedersächsischen Wennigsen. Als blinder Passagier hat es die 500 Kilometer lange Reise aus dem Norden in die Südpfalz auf einer Art Stange zwischen Führerhaus und Auflieger sitzend hinter sich gebracht. Einfach unglaublich.

War es pure Reiselust? Oder der angeborene Freiheitsdrang? Oder hat Mercedes gar Verwandte in der Südpfalz? Wir wissen es nicht. Zumindest hat die Henne die Reise unbeschadet überstanden. Kurz nach ihrer Ankunft hat sie noch im Logistikcenter ein Ei gelegt. Stellt sich die Frage, ob das Ei noch als Freilandhaltung deklariert werden kann. Denn auf dem Hof, auf dem Mercedes aufgewachsen ist und ihrem Beruf nachgegangen ist, leben die Hühner in Freilandhaltung. Oder wurde das Ei dann doch in Käfighaltung produziert? Schließlich musste Mercedes auf dem Werksgelände kurz in einen Käfig eingesperrt werden. Oder ist es gar eine Reise-Ei? Besonders wertvoll, weil besonders selten.

Neues Zuhause in Herxheim

Ihr neues Zuhause hat die Henne in Herxheim gefunden. Statt mit 5000 Hühnern lebt sie künftig mit sechs Artgenossen zusammen. Bleibt zu hoffen, dass diese die Ausreißerin akzeptieren und gut behandeln. Immerhin kann Mercedes von einer spannenden Reise erzählen, von der das Durchschnittshuhn nicht einmal zu träumen wagt. Und dass sich Mercedes wohlfühlt, wäre für ihren Verbleib in der Südpfalz wichtig. Ihr früher Besitzer hat erzählt, dass immer mal wieder Hennen von seinem Hühnerhof ausbüxten. Zumeist seien das Wiederholungstäter. Obacht! Der Sommer kommt bestimmt. Und der Sommer ist erst recht Reisezeit. Wir wollen ja nicht, dass sich Mercedes dann wieder auf so eine gefährliche Fahrt begibt.