Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Edenkoben hat die Chance vertan, sich für die digitale Zukunft zu rüsten. Das wird langfristig von Nachteil sein. Nicht nur für die heimische PC-Arbeit.

Die digitale Welt scheint in Edenkoben in Ordnung zu sein. Dank des großflächigen, gut ausgebauten Kabelnetzes in der Stadt können viele Bürger ein schnelles Internet genießen.