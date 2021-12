Soll die Stadt Annweiler der Forderung der Aufsichtsbehörde nachkommen und die Steuern erhöhen? Oder setzt sie ein Zeichen, nicht alles mitzumachen? Belastet sie nur die Privatleute oder auch die Unternehmen? Der Stadtrat tat sich am Mittwoch mit der Entscheidung schwer.

Die Trifelsstadt steckt seit Jahren in den tiefroten Zahlen. Deswegen wird ihr von der Kommunalaufsicht auferlegt, alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen. So fordert die Behörde die Stadt auch alljährlich dazu auf, an der Steuerschraube zu drehen. Wegen der Corona-Krise gab’s 2020 und 2021 eine Verschnaufpause, aber jetzt hat die Kommunalaufsicht ihre Forderung wieder unmissverständlich geäußert.

Durch die Bank waren sie sich Ratsmitglieder einig, dass sie noch kein Ende der Krise sehen und den Bürgern eigentlich keine weitere Belastung zumuten wollen. „Aber wenn wir der Forderung nicht nachkommen, wird unser Haushalt wieder nicht genehmigt“, prophezeite Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Das behindere alle Projekte.

Am Ende bleibt alles beim Alten

Aus den Reihen von SPD und Grünen kam die Forderung, dass man die Steuererhöhung nicht nur den Grundstücksbesitzern auferlegen sollte wie in den Vorjahren. Deswegen plädierten sie für eine – zumindest moderate – Erhöhung der Gewerbesteuer um 1,3 Prozent. Der Antrag fand bei acht Ja-, zehn Neinstimmen und einer Enthaltung aber keine Mehrheit.

Deswegen schloss sich dann eine deutliche Ratsmehrheit dem Vorschlag der FWG/CDU/FDP-Koalition an, die Hebesätze erst einmal unverändert zu lassen und zu prüfen, ob man die avisierten 50.000 bis 60.000 Euro Mehreinnahmen auch über eine stärkere Beteiligung der städtischen Gesellschaften generieren kann.