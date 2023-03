Ob als Rettungsassistent, Notfallsanitäter, Leiter Rettungsdienst, Mitarbeitende der Integrierten Leitstelle oder Verwaltungskraft: Sie haben sich alle der „Idee des Helfens“ verschrieben und in ihrer jahrzehntelangen Mitarbeit beim Deutschen Roten Kreuz täglich praktiziert. Alle sind und waren in ihrer jeweiligen Funktion Botschafter des Deutschen Roten Kreuzes und haben dazu beigetragen, dass die Marke „DRK“ den Stellenwert erhält, den sie heute in der Gesellschaft hat. Bei der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH wurden langjährige Mitarbeiter vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Landrat Dietmar Seefeldt, und dem Geschäftsführer Jürgen See geehrt. Seit 25 Jahren sind Frank Hoffmann (integrierte Leitstelle Landau und Rettungswache Landau), Andreas Malina (RW Rodalben), Roman Novak (RW Pirmasens) und Lienhard Pirrung (RW Bundenthal) dabei.

Ilona Lang aus der Verwaltung ist seit 40 Jahren Teil der Organisation, sie wechselt in den Ruhestand. Ebenso Peter Sold (RW Annweiler).