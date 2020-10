„Die Eheleute Osterheld haben sich durch ihr über Jahrzehnte gelebtes, weit überdurchschnittliches Engagement – insbesondere für Natur und Umwelt − um das Land Rheinland-Pfalz verdient gemacht“, sagt Umweltministerin Ulrike Höfken. Dafür haben die Südpfälzer nun in Mainz die Landesverdienstmedaille erhalten.

Beide seien seit Mitte der 1980er-Jahre Geburtshelfer zahlreicher Bürgerinitiativen gewesen, die den Diskurs zu einer ganzen Reihe von Verkehrsprojekten in der Südpfalz nachhaltig belebt hätten, sagte Höfken bei der Feierstunde, wie das Umweltministerium mitteilt. Ein Beispiel sei der Einsatz der Vorderweidenthaler für die Bürgerinitiative Bienwald, die alternative Verkehrskonzepte erarbeitet habe, um eine weitere Zerschneidung des Bienwalds zu verhindern.

Höfken betonte auch anerkennend, dass das Ehepaar sich mit Sachverstand und viel Zeit in die zwei Mediationsrunden zum Ausbau der B 10 im Pfälzerwald eingebracht habe. „Besonders betonen möchte ich das beharrliche Eintreten des Försters Armin Osterheld für die sich an natürlich ablaufenden Prozessen orientierte Bewirtschaftung des Waldes. Damit wurden Maßstäbe gesetzt, die landesweite Beachtung und Nachahmung gefunden haben“, so die Ministerin.

Zur Auszeichnung: Die Verdienstmedaille des Landes würdigt solidarisches Handeln und Gemeinsinn im Ehrenamt und soll die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements unterstreichen. Sie wird an Bürger verliehen, die sich im besonderen Maße engagiert haben.