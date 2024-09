Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat in Mainz berufsbezogene Ehrentitel an 17 Rheinland-Pfälzer verliehen, was alle zwei Jahre geschieht. Unter den Geehrten sind Hansjörg Rebholz und Volker Thorn, die nun zum Ökonomierat beziehungsweise Sanitätsrat ernannt wurden. Als Winzer mit eigenem Weingut engagiert sich der Siebeldinger Hansjörg Rebholz seit seiner Jugendzeit in diversen Verbänden, Vereinen und Ausschüssen. So war er mehr als ein Vierteljahrhundert Vorsitzender des VDP Pfalz. Seit 1997 ist er außerdem Mitglied im Präsidium des VDP Deutschland. Mit seinem Engagement hat er das Qualitätsstreben und die Profilierung des Weinbaus in der Pfalz und in Deutschland verfolgt und wesentlich mitgeprägt, heißt es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Der Landauer HNO-Arzt Volker Thorn ist seit 1996 Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung Landau-SÜW. Er ist Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der „Liberalen Ärzte Rheinland-Pfalz“. Als Prüfarzt und Lehrbeauftragter engagiert er sich zudem im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus ist er Mitglied und Vorsitzender in zahlreichen medizinischen und nichtmedizinischen Verbänden und Vereinen.