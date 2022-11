Staatsehrenpreise, Ehrenpreise und viel Applaus für Hochprozentiges: Bei der Edelbrandprämierungsfeier in Neustadt hat die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die besten Brände sowie deren Erzeuger aus der Pfalz und Rheinhessen ausgezeichnet.

Zur Prämierung wurden insgesamt 401 Erzeugnisse von 55 Betrieben angestellt. Aus dem Einzugsbereich des Weinbauamts Neustadt waren es 223 Erzeugnisse von 33 Betrieben, die zur Verkostung bereitstanden. Für ihre besonderen Leistungen erhielten drei Teilnehmer von der Südlichen Weinstraße Ehrenpreise: Weingut und Edelbrennerei Hubert Müller aus Maikammer (Ehrenpreis, gestiftet vom Weinbauverband Pfalz im Bauern- und Winzerverband), die Südpfalz-Destillerie Willi Peter aus Oberotterbach (Ehrenpreis, gestiftet vom Landkreis Südliche Weinstraße) und Karsten Sperling aus Edesheim (Ehrenpreis, gestiftet von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz).

Siegerbrände ausgezeichnet

Gleichzeitig wurden auch die Siegerbrände ausgezeichnet: Das sind jene Erzeugnisse, die bereits die Goldene Kammerpreismünze tragen und in einem weiteren Auswahlverfahren als „Beste der Besten“ in der jeweiligen Kategorie der verarbeiteten Obstsorten gelten. Innerhalb der Wertung der Region Pfalz-Rheinhessen hat in der „Kategorie Trauben“ die Südpfalz-Destillerie Willi Peter aus Oberotterbach eine solche Auszeichnung erhalten, für ihren Burgunder Cuveé Tresterbrand im Kastanienholzfass gereift.

Mit Kammerpreismünzen, die in Gold, Silber und Bronze als Plakette auf den prämierten Erzeugnissen sichtbar werden, wurden aus dem Landkreis Südliche Weinstraße Brände folgender Produzenten ausgezeichnet: Brennerei Nikolaus Göring (Edenkoben), Weingut Karsten Sperling (Edesheim), Destillerie Helbling Johannes Helbling (Göcklingen), Edelobstbrennerei Karl und Gerlinde Kuhn (Heuchelheim-Klingen), Edelobstbrennerei Werner (Kirrweiler), Ralph Anton (Kirrweiler), Edelbrennerei Hubert Müller (Maikammer), Günter Wilhelm (Maikammer), Die Südpfalz-Destillerie Willi Peter (Oberotterbach), Weingut-Destillerie Jürgen Heußler (Rhodt unter Rietburg), Klaus Zwipf (Schweigen-Rechtenbach) und Franz Siener (Weyher in der Pfalz).

Der Ehrenpreises des Landkreises Südliche Weinstraße ging an die Südpfalz-Destillerie Willi Peter. Zu sehen sind (von links): Der erste Kreisbeigeordneter Georg Kern, Willi Peter, die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler und Kammerpräsident Norbert Schindler. Foto: LWL RLP

Der erste Kreisbeigeordnete Georg Kern nahm in Vertretung von Landrat Dietmar Seefeldt an der Verleihung teil und übergab den Ehrenpreis des Landkreises Südliche Weinstraße persönlich. Er beglückwünschte die Brennereien hob ihr Können hervor uns betonte, dass den Kleinbrennern auch besonderer Dank für ihren nicht unerheblichen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft sowie zum Erhalt von Obstbäumen gelte.

Der Ehrenpreis der Stadt Landau wurde an die Brennerei Horst Silbernagel aus Mörzheim verliehen. Landaus Beigeordneter Jochen Silbernagel lobte: „Er gehört zu „Unseren Besten“ in Landau, dem es mit hohem handwerklichem Geschick immer wieder gelingt, hervorragende, hochkonzentrierte Brände zu destillieren“.

Beigeordneter Jochen Silbernagel (links) überreicht gemeinsam mit der pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler und Kammerpräsident Norbert Schindler (rechts) den Ehrenpreis der Stadt Landau an Horst Silbernagel aus Mörzheim. Foto: LWL RLP

1998 hat die Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung des Verbandes Pfälzer Klein- und Obstbrenner die Brändeprämierung ins Leben gerufen. Teilnehmen dürfen Brennereien aus Rheinland-Pfalz und solche, die Mitglied im Verband Pfälzer Klein- und Obstbrenner oder im Verband Rheinischer und Saarländischer Klein- und Obstbrenner sind. Der Wettbewerb bietet den Brennern die Möglichkeit, ihre Qualität in einem objektiven, strengen, aber auch fairen Wettbewerb bewerten zu lassen.