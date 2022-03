Auf dem Frühjahrsempfang der Ortsgemeinde wurde dem langjährigen Ortsbürgermeister Karlheinz Ruckstuhl die Ehrenbürgerrechte verliehen. Der 75-Jährige ist seit fast 40 Jahren politisch im Ort aktiv.

Ortsbürgermeister Uwe Huth überreichte dem „echten Heuchelheim-Klingener“ die Ehrenurkunde und 23 Flaschen Wein – von jedem Weingut eine. Dabei blickte er auf das Leben des neuen Ehrenbürger zurück. Ruckstuhl ist in Heuchelheim mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Anfang der 60er Jahre hat er bei der Raiffeisenkasse in Heuchelheim dann die Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann absolviert. Die längste Zeit seines Berufslebens arbeitete er beim Versorgungsamt in Landau bis zu seiner Berentung 2011.

Seit 1984 war Ruckstuhl kommunalpolitisch aktiv. Insgesamt 35 Jahre lang hat er dem Verbandsgemeinderat der VG Landau-Land angehört. Bis 2014 war er Ratsmitglied der Ortsgemeinde. Von 1994 bis 1999 war er Ortsbeigeordneter und anschließend bis 2014 Ortsbürgermeister – 15 Jahre lang. Laut Huth hat er dabei viele Dinge umgesetzt, wie zum Beispiel die Renovierung des alten Schulhauses 2010 und den Anbau am Kindergarten in Klingen 2012.

Im Jahr 2014 wurde ihm die Silberne und 2019 die Goldene Ehrenplakette der Verbandsgemeinde Landau-Land für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement verliehen.