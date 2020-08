Der Kirrweilerer Ehrenbürger Hermann Zöller ist am vergangenen Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben. Lange Zeit war er ein wichtiger Akteur im politischen und sozialen Leben des Ortes.

„Er hat viele Jahrzehnte die Gemeinde mitgestaltet“, erklärt Kirrweilers Ortsbürgermeister Rolf Metzger. Rund 35 Jahre lang war Zöller in der Kommunalpolitik seiner Heimatgemeinde aktiv. 25 Jahre davon war das Mitglied der CDU-Fraktion Beigeordneter der Ortsgemeinde. Zöller habe immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen seiner Mitbürger gehabt, habe Spuren hinterlassen und Zeichen gesetzt, würdigte der damalige Ortsbürgermeister Hans-Peter Stollhof den Jubilar 2001 bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Schon früh musste Zöller im elterlichen Betrieb mithelfen und verwirklichte zielstrebig sein Berufsziel Winzer. Als er 1980 begann, sein Winzerhaus zum Gästehaus mit Übernachtungsmöglichkeiten auszubauen, trug er maßgeblich dazu bei, den Fremdenverkehr in Kirrweiler zu fördern. „Er war im Heimat- und Kulturverein aktiv, aber auch im Bauern- und Winzerverein. Sein Herz gehörte dem Handball. In diesem Sport war er lange aktiv“, erzählt Metzger.