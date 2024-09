Am Dienstag ist im Alter von 86 Jahren der Ehrenbürger, Historiker und Ehrenvorsitzende des Naturschutzverbandes Gerd Pressler verstorben, teilt Otto Paul früherer Ortsbürgermeister von Hochstadt, der RHEINPFALZ mit. Der frühere Schulleiter in Westheim Gerd Pressler ist Herausgeber des 1983 erschienen 473-Seiten umfassenden Heimatbuches. Mit vielen Beiträgen war er Mitgestalter von Festschriften der Vereine und der Kirchen, heißt es in der Mitteilung. Der Verstorbene war von 1994 bis 2009 Mitglied des Gemeinderates und in Ausschüssen und wurde 2018 zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Hochstadt ernannt. Viele Dokumentationen und Lesebücher, etwa zur Queichwiesenbewirtschaftung und -bewässerung, zum Wald, zur Eisenbahn oder zum allgemeinen dörflichen Leben früherer Zeit stammen aus seiner Feder und füllen seine Regalwände.

Auch die Verbindung zu den Freunden in Host/USA oder die Recherchen zu den Vorfahren von Elvis Presley zählten zu seinen Hobbys. Wenn er als Pensionär nicht gerade im Winzerbetrieb seiner Tochter beschäftigt war, hatte er es als Kenner technischer Zusammenhänge mit alten Traktoren zu tun oder war bei seinen Oldtimerfreunden unterwegs.

Und wenn bei Streitpunkten in Diskussionen Dissens herrschte, hieß es immer: „Do missen mer de Gerd froche, der wäs es bestimmt.“ Gerd Pressler wird am kommenden Montag um 14 Uhr auf dem Friedhof im Unterdorf beigesetzt.