Armin Kiefer, Ehrenbürger der Gemeinde St. Martin seit 2020, ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren verstorben. Kiefer war von 1975 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Jahr 2005 Büroleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer. Viele Jahre engagierte er sich außerdem als Schiedsmann.

In seinem Heimatort brachte Kiefer sich in Vereinen und als Dorfführer ein. Er war viele Jahre Vorsitzender des TuS 1893, der ihn auch zum Ehrenmitglied ernannte. Kiefer interessierte sich darüber hinaus sehr für die Geschichte St. Martins und legte eine große Sammlung von Fotografien und alten Postkarten an. Zusammen mit Karl Hartkorn engagierte er sich auch bei vielen Aktionen im Wald.

Ein großes Anliegen war Armin Kiefer der Erhalt historischer Gebäude. „Bei geschichtlichen Themen ist er richtig aufgeblüht, da war er in seinem Element“, erzählt Frank Moll, Beigeordneter der Gemeinde. Moll kannte Kiefer über den Turnverein schon als Kind und lernte ihn später näher kennen, als er eine Ausbildung bei der Verbandsgemeindeverwaltung machte und Kiefer dort Büroleiter war. „Er war ruhig, besonnen und sehr lebenslustig.“ Auch Ortsbürgermeister Timo Glaser, der beim TuS zeitweise Nachfolger Kiefers war, schätzte dessen ausgleichendes Wesen.