Nun können auch freiwillig tätige Menschen in der Verbandsgemeinde Herxheim Vorteile als Dank für ihr Engagement genießen. Die Verbandsgemeinde hat als 138. Kommune im Land die Ehrenamtskarte eingeführt.

„Rheinland-Pfalz belegt beim zivilgesellschaftlichen Engagement deutschlandweit einen Spitzenplatz“, berichtete Vanessa Fischer, Vertreterin des Staatskanzleichefs, bei ihrem Besuch im Herxheimer Rathaus. Fast die Hälfte der Menschen engagiere sich ehrenamtlich. 2014 habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Karte eingeführt, um dieses Engagement zu würdigen.

Die Träger der Ehrenamtskarte erhalten zukünftig in der Verbandsgemeinde viele Vergünstigungen im Freizeit- und Kulturbereich. Unter anderem zählen dazu der ermäßigte Eintritt im Waldfreibad Herxheim und im Museum Herxheim. Und nicht nur dort. Die Karteninhaber können sämtliche Vergünstigungen in Rheinland-Pfalz nutzen, die das Land und die teilnehmenden Kommunen zur Verfügung stellen. Die Einrichtungen, die Vergünstigungen bereithalten, sind durch einen Mitmach-Aufkleber an der Kasse oder am Eingang erkenntlich. Eine Übersicht findet sich auch auf www.wir-tun-was.rlp.de. Die Ehrenamtskarte können alle Rheinland-Pfälzer ab 14 Jahren beantragen, die sich mindestens fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden jährlich in einer der teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagieren. Eine weitere Bedingung ist, dass sie keine pauschale finanzielle Entschädigung für ihr Engagement erhalten.