Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ruft die Sportvereine im Landkreis Südliche Weinstraße auf, verdiente Persönlichkeiten, die sich mindestens seit 25 Jahren in ihrem Verein engagieren und noch immer im Ehrenamt aktiv sind, für die Ehrung der Ehrenamtlichen im Sport zu melden. Ihre Vorschläge sollten bis 1. Oktober im Büro des Landrats bei der Kreisverwaltung vorliegen. Die erforderlichen Unterlagen finden Vereine online auf der Homepage des Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de . Fragen können per E-Mail an nadine.heintzmann@suedliche-weinstrasse.de oder unter der Telefonnummer 06341 940117 gestellt werden.