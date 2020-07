Waschbetonplatten, die werden zu gefährlichen Rutschbahnen. Eine Sandsteinmauer, an die der Zahn der Zeit nagt. Da die Gemeinde Birkenhördt kein Geld für Modernisierungsarbeiten auf dem Friedhof hat, packen nun Bürger mit an.

Der Birkenhördter Friedhof, umgeben von einer geschätzt 250 Meter langen und 2,50 Meter hohen Sandsteinmauer, liegt außerhalb des Dorfes. Seit 1818 gibt es die Ruhestätte für die Dorfbewohner. Damals wurde er mit großem Aufwand angelegt. In diesen Tagen packen neun Frauen und Männer mit an, um den Friedhof wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Mauer wird von Flechten, Efeu und allem, was ihren Verfall beschleunigen könnte, befreit. Wie viele Meter des Bauwerks sie von dem Unkraut befreit hat, kann Anne Burkhart nicht sagen. Sie ist mit fast 80 Jahren die Älteste in der Gruppe, die zu ehrenamtlichen Einsätzen zusammenkommt. Sie sei zwar ganz fix und fertig nach den Einsätzen, aber sie mache es gern. Ihre Tochter Sabine Burkhart sitzt währenddessen auf dem Weg zum Friedhof. Sie kratzt das Gras aus den Zwischenfugen der Platten. „In der Gemeinschaft macht die Arbeit Spaß“, begründet sie ihren schweißtreibenden Einsatz.

Ran an den Hochdruckreiniger

Ortsbürgermeister Matthias Ackermann erklärt: „In den 60er-Jahren wurden die Wege mit Waschbetonplatten ausgelegt, mit der Zeit hat sich darauf Erde abgesetzt.“ Im Sommer sei das kein Problem. Aber da der Friedhof in Hanglage ist, würden sie bei Regen und im Winter zu gefährlichen Rutschbahnen. Also ran an den Hochdruckreiniger und runter mit dem Dreck von den Platten, die vor der Leichenhalle verlegt sind. Vater und Sohn Görß ersetzen die Platten, die gesprungen oder zu Stolperfallen mutiert sind.

Kopfzerbrechen macht allen noch die Finanzierung des Materials, mit dem die Fugen zwischen den Platten versiegelt werden sollen. Fast 6000 Euro würden dafür benötigt.

Stätte für soziale Kontakte

Der Friedhof beherbergt sechs historische Grabsteine, die kunstvoll aus Sandstein gemeißelt sind. Derzeit stehen sie an diversen Stellen an der Mauer. Sie erhalten einen besonderen Platz.

„Man kennt sich im Dorf, jeder hat Familienmitglieder auf dem Friedhof, er soll schön aussehen“, erklären Wiltrud Schmidt-Bollinger und Doris Chartier, wieso sie mithelfen. Die Ehrenamtlichen sehen den Friedhof zudem als Stätte für soziale Kontakte. Man trifft sich bei der Grabpflege und tauscht dabei Neuigkeiten aus dem Dorfleben aus.

Eine große Frage bleibt für die Ehrenamtlichen jedoch offen. Wird der Friedhof der nächsten Generation genauso wichtig sein wie ihnen?