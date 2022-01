Der Edesheimer „Rathaustreff“ für Senioren fällt wegen Corona seit zwei Jahren aus. Die Organisatorinnen sind aber weiterhin für die Teilnehmer da.

„Die Ehrenamtlichen haben uns nicht vergessen. Das ist ein großes Dankeschön wert. Ich denke, damit spreche ich auch für die anderen“, sagt Ilse Geiger. Die anderen, das sind die älteren Menschen im Ort, die mit zum Rathaustreff kamen.

Jeden zweiten Mittwoch saß die Gruppe bei Kaffee und Kuchen zusammen. Es wurde geplaudert und gesungen. „Es war immer schön“, erinnert sich die 81-Jährige. Stets mit dabei waren auch die Ehrenamtlichen, die den Rathaustreff ins Leben gerufen haben. Statt Einladungen zu nächsten Terminen lassen sie den Teilnehmern nun zu besonderen Anlässen Geschenke zukommen. So, wie es auch in einigen anderen Gemeinden in der Südpfalz zur Weihnachtszeit für ihre älteren Bürger gemacht haben, beispielsweise Eschbach.

Senioren vermissen den Rathaustreff

Zu Neujahr gab es in Edesheim ein Fläschchen Wein und dazu Glühweingewürz. Über die Feiertage weihnachtliches Gebäck. Das Materielle sei nicht wichtig, sagt Geiger. Die Geste sei das Entscheidende, denn durch den Einsatz der Ehrenamtlichen fühlt sie sich nicht vergessen.

Und genau das sei das Ziel der Aktion, betont Inge Metzger, Mitbegründerin des Rathaustreffs. Sie organisiert seit 13 Jahren die Zusammenkunft, bei der zu Spitzenzeiten etwa 45 Männer und Frauen zusammengekommen seien. Dass der Treff den Leuten fehle, weiß die 73-Jährige. „Wir sind wie eine Familie.“ Und in Familien wird aneinander gedacht, auch wenn man sich coronabedingt nicht sehen. Metzger blickt nach vorne: „Sobald wir merken, dass Treffen wieder möglich sind, machen wir weiter.“