Sie ging mit einer Freundin nach „Hiwwe“ auf eine Hochzeit. Er ging nach „Driwwe“, um zu bleiben. Am Donnerstag feiern Andre und Mathilde Striebig ihre Diamantene Hochzeit.

Andre Striebig stammt aus Salmbach im Elsass und seine Frau Mathilde aus Steinfeld. „Ja, das stimmt. Eine Freundin nahm mich mit zur Hochzeit von Andres Bruder“, erzählt Mathilde Striebig, geborene Niedermeyer, lächelnd. Da sah sie ihren zukünftigen Mann. Er war so nett und lustig und gefiel ihr ab dem ersten Moment sehr gut, erinnert sie sich. Eine Woche später sah sie ihn zufällig wieder. Doch da kam sie gerade vom Feld und sah, ihrer Meinung nach, nicht gerade hübsch aus. Sie holte Blumen für die Gärtnerei ihrer Eltern. Doch das war Andre egal. Er war sehr froh sie wiederzusehen. Denn nach dem ersten Kennenlernen fuhr er jeden Tag von Salmbach im Elsass nach Steinfeld um die hübsche Mathilde zu finden. Andres Plan war eigentlich, sie zum Kino einzuladen. Doch zuerst musste die Einwilligung von Mathildes Eltern eingeholt werden. Aus dem Kino wurde nichts. Dafür wurde den ganzen Tag über Karten gespielt und alle in der Familie verstanden sich auf Anhieb prächtig.

Hochzeitsfeier mit 40 Gästen

Sechs Monate später wurde bereits geheiratet. An einem wunderschönen Maitag im Jahre 1964. Beide erinnern sich noch, Hasenbraten und Hühnerpastete stand auf dem Plan der damaligen Köchin für ihre Hochzeit. Gegen Abend kam Gewitter auf, aber das tat der Feier mit etwa 40 Gästen keinen Abbruch. Danach bewohnten sie bei den Eltern von ihr zwei kleine Zimmer. Ganze zehn Jahre lang. Danach wurde gebaut. Alles hat Andre selbst gemacht und seine Mathilde stand ihm immer fleißig zur Seite. Nach zwei Jahren Bauzeit konnten sie endlich ihre eigenes Heim beziehen. Die Kinder Silvia, Andre und Peter ergänzten die Familie. Der Elektromonteur arbeitete als Betriebselektriker in Karlsruhe und bei der Daimler. „Und immer wieder bauten wir ein Stück an unserem Haus weiter“, erzählt der 88-Jährige. Mathilde übernahm Haus, Hof und Kindererziehung, half beim Hausbau und erntete selbst angebaute Erdbeeren für den Verkauf. Somit kam noch ein kleinen Zubrot ins Haus.

Erinnerung an Ägypten-Rundreise

Urlaub gab es lange Jahre in Südfrankreich mit dem Bruder und seiner Familie. Erst viel später erlaubten sie sich eine Ägypten-Rundreise. Von der schwärmen sie noch heute. Zum Ehrentag gibt es eine kleinen Feier in der Familie. Mittlerweile sind noch vier Enkel und Ur-Enkel Moritz dazugekommen. Dieser wird am 7. Juni ein Jahr alt. Am Vormittag allerdings möchte das Diamantene Hochzeitspaar an der Fronleichnam-Prozession teilhaben.