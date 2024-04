Seit mehr als 65 Jahren halten sie zusammen: Gisela und Alfred Schneider. Am 11. April 1959 gaben sie vor dem Standesbeamten in Neustadt das Ja-Wort.

Er war 22 Jahre alt, seine Braut, die vor der Trauung noch Heckel hieß, zarte 17. Schon ihre Mutter hatte in dem Alter geheiratet, Tochter Elke folgte später dem Beispiel von Oma und Mama.

Nun feiern die Schneiders Eiserne Hochzeit – in ihrem gemeinsam gebauten Eigenheim in der Edenkobener Mozartstraße. Für ihn ist es die zweite, für seine Frau schon mindestens die dritte Heimat. Sie wurde im einst noch deutschen Breslau in Schlesien am 5. Juni 1941 geboren. Als ihr Vater im Krieg in Russland fiel und die Rote Armee immer näher heranrückte, flüchtete sie mit ihrer Mutter in Richtung Westen. Nach vielen Irrwegen kamen sie in die Pfalz und wurden in Neustadt sesshaft. Alfred Schneider kam dort am 18. Februar 1937 zur Welt. In Neustadt verbrachte er auch seine Kinder- und Jugendjahre. Später erlernte er den Beruf des Gipsers und Stuckateurs. Er ist stolz darauf, beim Bau des Roxy-Kinos mitgearbeitet zu haben.

Bombenangriff überlebt

Manchmal fragt sich der Jubilar, warum er noch lebt. Einen Tiefflugangriff der damals „bösen Kanadier“ überlebte er als Kind nur wie durch ein Wunder. Er hatte Fliegerbier – so wurde der mit Wasser verlängerte Gerstensaft genannt – mit der Milchkanne geholt, als er auf dem Rückweg aus der Luft beschossen wurde. Die Maschinengewehrsalven trafen die Kanne, das Bier lief aus, doch der kleine Alfred blieb unverletzt. Da war er Gott sehr nahe. Dennoch hat das Paar nie kirchlich geheiratet. „Ich war damals bei der Bundeswehr und nur am Wochenende zu Hause und selbst das nicht immer. Wir haben samstags standesamtlich geheiratet und wollten die kirchliche Trauung irgendwann nachholen, doch zu diesem Irgendwann kam es nie“, erklärt Alfred Schneider.

Kennengelernt hat sich das Paar im Herbst 1957. Als Alfred Schneider auf einem Gerüst stand und eine Wand verputzte, sah er unten ein paar hübsche Mädchen vorbeilaufen. Seine Annäherungsversuche waren aber keineswegs von Erfolg gekrönt, quittierte Gisela doch seine „Anmache“ mit einem Klaps auf ihren Hintern. Was das zu bedeuten hatte, war eindeutig: Er war ihr gleichgültig. Doch er bekam eine zweite Chance, als er einen Film im Fotogeschäft Strauß entwickeln ließ. Dort arbeitete Gisela als Fotolaborantin. Diesmal „blitzte“ es auf beiden Seiten.

Bekanntschaft mit einem Weltstar

Mit dem Kinderkriegen ließen sie sich nach der Hochzeit etwas Zeit. Tochter Gudrun erblickte am 17. August 1961 das Licht der Welt. Ihr folgte am 24. Februar 1964 Elke. Heute freuen sich Gisela und Alfred Schneider, dass sie immer wieder ihre drei Enkel und ihre vier Urenkel hüten dürfen. Das fünfte Urenkelchen hat sich für Mai angekündigt.

An seine Bundeswehrzeit 1958/1959 erinnert Alfred Schneider nicht nur das Hochzeitsbild, trug er doch bei der Trauung eine Uniform. In Hanau, wo er stationiert war, traf er auf Elvis Presley, der seinen Wehrdienst in Hessen ableistete. Es war dann aber nicht nur ein schlichtes „Hello“ oder ein Händedruck, der Schneider und Presley verband. Nein: Sie sangen sogar gemeinsam. Als Duo intonierten sie unter anderem „Muss i denn zum Städtele hinaus“.

Lange Jahre jagte Alfred Schneider beim VfL Neustadt dem runden Leder hinterher, war dort auch als Boxer erfolgreich. Sein Fußballerherz hängt bis heute am FCK. Was den Hüftschwung angeht, hatte er sich bei Elvis wohl einiges abgeschaut, tanzte er doch gemeinsam mit einer seiner Schwestern bei Rock’n’Roll-Turnieren. Auch seiner Frau hat es die Musik angetan. Ganz oben auf der Liste steht dabei die Kelly-Family. Mit ihrer Enkelin besuchte sie mehrfach Konzerte der Musikgruppe.