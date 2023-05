Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kennengelernt haben sie sich bereits im Kindergarten, sie besuchten auch die gleiche Schule und gingen zusammen zur ersten Kommunion. Doch erst bei einer Fasnachtsveranstaltung funkte es zwischen der damals 16-jährigen Roswitha Meisner und dem ein Jahr älteren Walter Schmidt. Am Dienstag, 6. April, feiern die beiden in Oberotterbach Diamantene Hochzeit.

„Das war damals so toll“, erinnert sich Roswitha Schmidt an das närrische Kennenlernen in Uchtelfangen im Saarland. „Wir waren eine Gruppe von maskierten Mädchen, die sich die