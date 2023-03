Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Edmund Kuntz aus Kapsweyer lernte seine Frau Margot 1960 in Niedersachsen kennen, die Südpfalz wurde später zu ihrer Heimat. Am heutigen Mittwoch feiert das Paar Diamantene Hochzeit.

Die Versetzung nach Hannoversch Münden in seiner Bundeswehrzeit brachte Edmund Kuntz aus Kapsweyer in den Hafen der Ehe. „Ja, genau so war es“, erklärt der 83-Jährige. Das war