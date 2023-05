Eine gute Partnerschaft bedeutet: gemeinsam agieren, unterstützen, leben und lieben. So kurz kann man die Ehe von Leonie und Klaus Wolf aus Birkweiler zusammenfassen. Am Mittwoch feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Die Wolfs führten lange Jahre unter anderem die Metzgerei in der Gerberstraße und in der Marktstraße in Landau. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht“, erklärt die 82-Jährige lächelnd. Auch ihr Mann stellt fest: „Ein Leben so voll, dass noch nicht einmal ein Terminkalender dafür reichte.“

Der in Birkweiler lebende Klaus Wolf wollte gar nicht diesen Beruf ergreifen. Ein unmittelbarer Nähe des Elternhauses befand sich aber eine Metzgerei. Und da der ältere Bruder den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern übernehmen sollte, hatte sein Vater beschlossen, dass er Metzger wird. Wobei er nach der Lehre zunächst in die Fremde ging. Als sein Bruder im Krankenhaus lag und sich jemand um den landwirtschaftlichen Betrieb kümmern sollte, kehrte er heim und suchte sich danach eine Stelle. Die Meisterprüfung absolvierte Klaus Wolf in Passau und Landstuhl.

Nach langer Suche erfolgreich

„Beim Bäcker-Metzger-Ball in der Festhalle in Landau hatten wir junge Männer einen Tisch reserviert. Beim Tanz sah ich Leonie das erste Mal, und der Blitz hat eingeschlagen.“ Für sie war dies der erste Ball ihres Lebens, viele neue Eindrücke, so dass sie nicht mitbekam, dass sich der junge schneidige Mann für sie interessierte. Da er nicht wusste, wer sie war, fuhr er in jeder freien Minute mit seinem Roller nach Landau. „Ich wusste nur, dass sie von Landau ist, und ich dachte mir, irgendwann läuft sie dir über den Weg.“

Tatsächlich: Eines Tages sah er sie mit ihrer Mutter vor den Auslagen des Geschäftes Heuberger. Etwas später nahm er die Stelle als Metzgergeselle bei der Metzgerei Kopf an – ohne zu wissen, dass Leonie die Tochter der Familie war. Zwischen Theke und Kühlhaus sahen sich die beiden oft, das Interesse von Leonie an Klaus war geweckt.

Schätzchen in der Garage

Verlobung war 1961. Am Freitag vor Pfingsten wurde standesamtlich in Landau geheiratet, Pfingstmontag kirchlich in Hambach. Nach den Flitterwochen übernahm das Paar eine Metzgerei in Ludwigshafen, 1967 die Metzgerei Silbernagel in der Gerberstraße. Sie agierte vor, er hinter den Kulissen. „Und sie hielt mir den Rücken frei, bei den vielen ehrenamtlichen Projekten, die ich auch noch hatte. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, so der 84-Jährige, der in zehn Vereinen tätig war und ist. Dafür hagelte es Auszeichnungen, etwa die Verdienstmedaille des Landes und die Ehrennadel der Stadt Landau.

Bis 2010 betrieb das Paar einen Partyservice. Danach war Schluss. In ihrer Freizeit gingen die beiden Tanzen. Viel und gerne hat das Ehepaar die Welt bereist. Daheim in der Garage steht noch ein Schätzchen, ein weißes Mercedes Cabriolet, mit dem sie Ausflüge unternehmen.