65 Jahre haben sie alles gemeinsam gemeistert – eisern zusammengehalten. Am Dienstag feiern Anne und Wilfried Türck in ihrem Heimatort Klingenmünster ihre Eiserne Hochzeit.

Familie Türck ist in Klingenmünster und Umgebung nicht unbekannt, lenkte der Jubilar doch 23 Jahre die Geschicke im Landeckdorf als Ortsbürgermeister und engagierte sich, nachdem er mit 28 Jahren in die SPD eintrat, in unterschiedlichen politischen Gremien. Seine Frau Anne hielt ihm in dieser Zeit immer den Rücken frei und war ihm in all den Jahren seine Vertraute und Stütze. Musste sich das Familienleben während der aktiven kommunalpolitischen Zeit von Wilfried Türck nach seinem Terminkalender richten, so ist es seit seinem Rücktritt ruhig und beschaulich geworden.

Beide Jubilare kennen sich seit ihrer Jugendzeit, besuchten die Schule in Klingenmünster und wohnten auf dem Gelände des heutigen Pfalzklinikums: Wilfried mit seiner Mutter, einer Krankenschwester, in einer Dienstwohnung in der damaligen Gärtnerei, und Anne mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern auf dem Gutshof – der Kaiserbachermühle. „Mein Vater war dort Melker bis zum Einzug zur Wehrmacht 1942, ein halbes Jahr später fiel er in Russland. Meine Mutter arbeitete ebenfalls auf dem Gutshof und ich als Älteste musste mich um meine Geschwister kümmern und dann meine kranke Mutter pflegen. Da blieb keine Zeit, einen Beruf zu erlernen“, bedauert die heute 89-Jährige. Sie arbeitete zeitweise in der Gastronomie im Klingbachhof und im Hauswirtschaftsbereich in der damaligen Nervenklinik Landeck. Wilfried Türck machte eine Lehre als Waldarbeitergehilfe. Er wechselte später zur Bundesbahn und schließlich zur Bahnpolizei.

Liebe anfangs geheim gehalten

Als Jugendliche trafen sich Anne und Wilfried Türck immer wieder, unternahmen Fahrradausflüge oder gingen ins Kino. „Wir waren eine tolle Clique. Und auf einmal hat es zwischen uns beiden gefunkt“, erinnern sich die Jubilare zurück. Ihre Liebe mussten sie aber lange geheim halten, denn „die Religion“ stimmte bei ihnen nicht. Damals war das noch ein großes Problem.

Standesamtlich heirateten sie am 9. Mai 1958 in Klingenmünster, am 10. Mai in der Bergkirche in Bad Bergzabern. Gefeiert wurde in einem Lokal in Bruchweiler-Bärenbach. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar nach Fischen im Allgäu, der Heimat der Brautmutter. Die beiden Töchter Petra und Nicole erzählen: „Das Allgäu und Südfrankreich waren beliebte Urlaubsziele unserer Eltern, wir waren meist dabei. Unvergessen für unsere Eltern waren natürlich auch die vielen Urlaubsfahrten mit dem SPD-Ortsverein, die unser Vater organisierte.“ Sie freuen sich, dass sie im kleinen Kreis mit den Eltern deren Eiserne Hochzeit feiern können. Das nächste Familienfest lässt allerdings nicht lange auf sich warten – Wilfried Türck feiert am 21. Juli seinen 85. Geburtstag.