Am heutigen Mittwoch vor 65 Jahren war der 19. Mai ein Freitag. Damals gaben sich Katharina und Oswald Merkel das Ja-Wort.

Katharina und Oswald Merkel traten vor 65 Jahren in Eußerthal vor den Bürgermeister, der die Funktion des Standesbeamten übernahm. In der Anzugtasche hatte der Bräutigam neben den Ringen auch die schriftliche Erlaubnis seines Vaters, heiraten zu dürfen: Er wurde nämlich erst im August 21 Jahre alt. Und deshalb konnte er nicht einfach so seine Katharina zur Frau nehmen. Am Tag darauf wurde in Annweiler kirchlich geheiratet.

Wo sich das Paar kennengelernt hat

Kennengelernt hatten die beiden sich im Jahr zuvor im Hohenstaufensaal in Annweiler beim Tanz in den Mai. Tanzte er gut? „Geht so“, sagt Katharina Oswald mit einem verschmitzten Lächeln. „So gut wie ich.“ Jedenfalls erlaubte sie ihm, sie zum Haus ihrer Tante in Bindersbach zu bringen, wo sie übernachten wollte. „Du kannst mich begleiten, du hast den selben Weg“, beschied sie dem jungen Mann, von dem sie wusste, dass er gleich neben der Tante bei seinen Eltern wohnte.

1959 hatte Oswald Merkel schon Wanderjahre als Gärtnergeselle hinter sich, er war einige Jahre in der Schweiz und in Fellbach bei Stuttgart beschäftigt. Er besuchte dann schon im Mai 1959 seine „Eroberung“ in Eußerthal und „wollte nimmie fort“.

Gärtner wird zum Zugführer

Nach der Hochzeit wohnte das junge Paar im Haus von Katharina Merkels Eltern. Als drei Kinder geboren wurden, wurde nach dem Tod von Katharinas Vater das Haus erweitert. Oswald Merkel arbeitete bei der Stadt Annweiler als Gärtner, holte später die Mittlere Reife nach und wurde Zugführer. Tochter Gisela, die heute nebenan wohnt, erinnert sich, dass der Vater dann aber eben auch viel unterwegs war. Selbst an Weihnachten sowie an Sonn- und Feiertagen war er häufig nicht bei der Familie. Mit der Bahn machte die Familie aber auch viele Ausflüge, mal in den Zoo nach Karlsruhe und Stuttgart, mal an den Rhein, wo man aufs Schiff umstieg.

Aber wenn er zu Hause war, ging es am Wochenende fast immer auf den Fußballplatz. „Das hab’ ich mir nicht nehmen lassen“, erklärt der frühere Verteidiger Oswald Merkel und fügt hinzu, dass die komplette Familie ihn begleiten musste – ob sie wollte oder nicht. Nicht ganz klar ist, ob Ehefrau Katharina dabei ihrem Lieblingshobby, dem Häkeln, nachgehen konnte.

Dann kam das gemeinsame Reisen

Später haben die Merkels dann das Reisen für sich entdeckt: Es ging zuerst nach Mallorca, dann nach Ibiza, nach Tunesien und in die Türkei.

Als für die Eußerthaler Festspiele Laiendarsteller gesucht wurden, war Oswald Merkel mit Begeisterung dabei. Ein Foto an der Wand mit den vielen Familienbildern zeigt ihn in einer weiß-schwarzen Mönchskutte. Allen Kindern, Enkeln, Urenkeln, Nichten und Neffen hat er sein Lieblingslied beigebracht, eine Umdichtung von „Auf der grünen Wiese“. Das wurde bei der Goldenen Hochzeit von allen voller Wonne geschmettert.

Wie die Zeitläufte nun mal sind, wird das Jubiläum im Hause Merkel nur in kleinem Kreis gefeiert. Im Sommer ist ein Fest geplant, mit Freunden, Bekannten, Kindern und allen sieben Enkeln und den drei Urenkeln.